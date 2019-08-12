Антонищак: я Матіосу дифірамби не співаю, але я йому вдячний

Він повідомив, що левову частку зі списку найманців з Італії, які воювали та воюють на боці бойовиків на Донбасі, передала йому Військова прокуратура.

“Щодо військової прокуратури - попри мої конфлікти і на особистому і по службовій, з Матіосом, з його структурою - дуже багато хлопців військовослужбових потрапили до тюрем. Звичайно, я відстоював своїх. Попри це все - коли почав збирати дані про найманців, то пан Матіос мені надав список із 19 або 18 чоловік, я не можу багато речей сказати - не маю права, але про те, що Європа знала фамілії тих ублюдків, італійських найманців, які воюють і воювали тут на території України проти представників суверенної держави Україна, наших Збройних сил і Нацгвардії, левову долю списку мені надав Матіос, за що я йому особисто подякував”, — повідомив Антонищак.

Саме тому, на думку Антонищака, заяви про ліквідацію військової прокуратури — повне безглуздя, а Матіос як керівник здатен розслідувати злочини.

“Єдине, військова прокуратура - має бути так: Міноборони, при Міноборони як стримуючий фактор і як контролюючий фактор має бути військова прокуратура. Є злочини, які у військовій сфері є, хто це має розслідувати? Навіть оцей злочин по Укроборонпрому. Дуже нарозслідувався Луценко? Тому тут я на стороні Матіоса. Реформувати однозначно потрібно. Є багато негідників у лавах військової прокуратури – зрештою, як у будь-яких лавах. Бо немає гіршої або кращої служби. Будь-яка служба, так як і Кабмін, ВРУ - це дзеркальне відображення нашого суспільства. Немає гірших або кращих. Але є керівник, який може це зробити, і Матіос, я йому не співаю дифірамби, у нас досить складні стосунки, але правда є правда. Я йому вдячний”, — вважає Антонищак.

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