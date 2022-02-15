Антисанитария и токсины: Госпродпотребслужба обнаружила подпольное производство свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Кировоградской области специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили предпринимателя, осуществлявшего нелегальный убой свиней. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, передает УНН.
Детали
Производственные мощности по убою животных предприниматель развернул на территории села Большая Виска. Осуществив проверку, контролеры выявили ряд нарушений, а именно:
- Установленные мощности не имеют эксплуатационного разрешения,
- На предприятии отсутствуют документы, подтверждающие происхождение животных,
- Отсутствуют помещения для охлаждения туш, в которых должны поддерживаться соответствующие температурные режимы,
- Отсутствуют помещения для персонала, для проведения ветеринарно-санитарного контроля и для хранения инвентаря,
- Предприятие не соблюдало положений законодательства относительно хранения и утилизации пищевых и других отходов,
- Убой животных на предприятии осуществлялся без ветеринарных справок и ветеринарных свидетельств, которые подтверждают здоровье животных.
Также, по данным контролеров, предприниматель не обеспечил контроль температурного режима мясной продукции, который делает невозможным размножение микроорганизмов, формирование токсинов, на протяжении всего технологического процесса.
В итоге, контролеры обязали предпринимателя временно прекратить производство и устранить нарушения.