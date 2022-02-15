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Антисанитария и токсины: Госпродпотребслужба обнаружила подпольное производство свинины

Киев • УНН

 • 16292 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Кировоградской области специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили предпринимателя, осуществлявшего нелегальный убой свиней. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, передает УНН.

Детали

Производственные мощности по убою животных предприниматель развернул на территории села Большая Виска. Осуществив проверку, контролеры выявили ряд нарушений, а именно:

- Установленные мощности не имеют эксплуатационного разрешения,

- На предприятии отсутствуют документы, подтверждающие происхождение животных,

- Отсутствуют помещения для охлаждения туш, в которых должны поддерживаться соответствующие температурные режимы,

- Отсутствуют помещения для персонала, для проведения ветеринарно-санитарного контроля и для хранения инвентаря,

- Предприятие не соблюдало положений законодательства относительно хранения и утилизации пищевых и других отходов,

- Убой животных на предприятии осуществлялся без ветеринарных справок и ветеринарных свидетельств, которые подтверждают здоровье животных.

Также, по данным контролеров, предприниматель не обеспечил контроль температурного режима мясной продукции, который делает невозможным размножение микроорганизмов, формирование токсинов, на протяжении всего технологического процесса.

В итоге, контролеры обязали предпринимателя временно прекратить производство и устранить нарушения.

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