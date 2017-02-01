Антикризисный штаб: из-за повреждения систем электроснабжения в Авдеевке ни один человек не замерз

"По информации руководства Антикризисного штаба, благодаря скоординированным и четким действиям всех служб ни один человек в Авдеевке не замерз, жизнь в городе возвращается к обычному режиму, поэтому сейчас для эвакуации населения нет оснований", - говорится в сообщении СНБО.

Как сообщал УНН, по состоянию на 15.00 температура в домах Авдеевки поддерживалась на уровне 15 градусов .