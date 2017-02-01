Антикризисный штаб: из-за повреждения систем электроснабжения в Авдеевке ни один человек не замерз
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В результате боевых действий в Авдеевке, через которые были повреждены системы электроснабжения, ни один человек не замерз. Об этом проинформировали Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который прибыл к месту ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"По информации руководства Антикризисного штаба, благодаря скоординированным и четким действиям всех служб ни один человек в Авдеевке не замерз, жизнь в городе возвращается к обычному режиму, поэтому сейчас для эвакуации населения нет оснований", - говорится в сообщении СНБО.
Как сообщал УНН, по состоянию на 15.00 температура в домах Авдеевки поддерживалась на уровне 15 градусов .