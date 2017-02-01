Антикризовий штаб: через пошкодження систем електропостачання в Авдіївці жодна людина не замерзла
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Внаслідок бойових дій у Авдіївці, через які було пошкоджено системи електропостачання, жодна людина не замерзла. Про це проінформували Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, який прибув до місця ведення активних бойових дій в районі Авдіївки, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.
“За інформацією керівництва Антикризового штабу, завдяки скоординованим та чітким діям всіх служб жодна людина в Авдіївці не замерзла, життя в місті повертається до звичайного режиму, тому зараз для евакуації населення підстав немає”, — йдеться в повідомленні РНБО.
Як повідомляв УНН, станом на 15.00 температура в оселях Авдіївки підтримувалася на рівні 15 грудусів.