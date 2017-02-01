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Антикризовий штаб: через пошкодження систем електропостачання в Авдіївці жодна людина не замерзла

Київ • УНН

 • 7233 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Внаслідок бойових дій у Авдіївці, через які було пошкоджено системи електропостачання, жодна людина не замерзла. Про це проінформували Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, який прибув до місця ведення активних бойових дій в районі Авдіївки, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.

“За інформацією керівництва Антикризового штабу, завдяки скоординованим та чітким діям всіх служб жодна людина в Авдіївці не замерзла, життя в місті повертається до звичайного режиму, тому зараз для евакуації населення підстав немає”, — йдеться в повідомленні РНБО.

Як повідомляв УНН, станом на 15.00 температура в оселях Авдіївки підтримувалася на рівні 15 грудусів.

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