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10 марта, 18:32 • 93856 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101092 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101478 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115057 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105585 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины - Д.Букиккио

Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины - Д.Букиккио

Киев  •  УНН

 • 12828 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украина должна создать антикоррупционный суд и интегрировать его в судебную систему. Об этом сказал председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время мероприятий по случаю начала работы нового Верховного Суда с участием Президента Петра Порошенко, передает УНН.

"Что касается судов, то мы переходим от старой системы к новой. И этот процесс должен быть завершен, особенно в том, что касается антикоррупционного органа, который рекомендован Венецианской комиссией. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в вашу судебную систему", - подчеркнул он.

Д.Букиккио призвал Украину создать антикоррупционный суд. Он также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит такое решение.

Напомним, Порошенко в ближайшее время выдаст указы о реорганизации местных судов.

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