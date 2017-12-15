Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины - Д.Букиккио
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украина должна создать антикоррупционный суд и интегрировать его в судебную систему. Об этом сказал председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время мероприятий по случаю начала работы нового Верховного Суда с участием Президента Петра Порошенко, передает УНН.
"Что касается судов, то мы переходим от старой системы к новой. И этот процесс должен быть завершен, особенно в том, что касается антикоррупционного органа, который рекомендован Венецианской комиссией. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в вашу судебную систему", - подчеркнул он.
Д.Букиккио призвал Украину создать антикоррупционный суд. Он также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит такое решение.
Напомним, Порошенко в ближайшее время выдаст указы о реорганизации местных судов.