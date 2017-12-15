Антикорупційний суд має бути інтегрований у судову систему України – Д.Букіккіо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Україна має створити антикорупційний суд та інтегрувати його у судову систему. Про це сьогодні сказав голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо під час заходів з нагоди початку роботи нового Верховного Суду за участю Президента Петра Порошенка, передає УНН.
“Що стосується судів, то ми переходимо від старої системи до нової. І цей процес повинен бути завершений, особливо в тому, що стосується антикорупційного органу, який рекомендований Венеційською комісією. Антикорупційний суд повинен бути інтегрований у вашу судову систему”, — наголосив він.
Д.Букіккіо закликав Україну створити антикорупційний суд. Він також висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає таке рішення.
Нагадаємо, Порошенко найближчим часом видасть укази про реорганізацію місцевих судів.