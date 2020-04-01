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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55253 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Антикоррупционный суд исследовал уже 28 томов по делу Омеляна

Антикоррупционный суд исследовал уже 28 томов по делу Омеляна

Киев  •  УНН

 • 12090 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд уже исследовал 28 томов письменных доказиву делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которого обвиняют в недостоверном декларировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании исследованы 5 томов письменных доказательств, предоставленных прокурором. Всего по делу уже исследовано 28 из 29 томов материалов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее заседание запланировано на 8 апреля 2020 года.

Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных, соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.

Как сообщал УНН, 13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК. 6 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

ВАКС начал рассмотрение дела Омеляна по сути 21 октября 2019 года.

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