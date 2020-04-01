Антикорупційний суд дослідив вже 28 томів у справі Омеляна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд вже дослідив 28 томів письмових доказіву справі стосовно колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
“На засіданні досліджено 5 томів письмових доказів, наданих прокурором. Загалом у справі вже досліджено 28 з 29 томів матеріалів”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наступне засідання заплановане на 8 квітня 2020 року.
Нагадаємо, Володимир Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних, відповідно на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень.
Як повідомляв УНН, 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 ККУ. 6 листопада 2018 року стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.
ВАКС розпочав розгляд справи Омеляна по суті 21 жовтня 2019 року.