Анонимного мецената, объявившего войну наркотикам, попытались найти расследователи проекта "Гроші": что известно

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. «Поймай барыгу — получи деньги». Десятки, если не сотни таких бордов можно увидеть в Киеве и некоторых других городах Украины. Из них неизвестно кто, но обещает щедро платить до 120 тысяч гривен за дельцов, распространяющих наркоту, и миллионы за действующую нарколабораторию. Деньги безумные и вот знатоки уже готовятся к охоте. Программа «Гроші» взялась расследовать источники акции «Поймай барыгу», передает УНН со ссылкой на «Факты».

Детали

Валентин Немыря, наркозависимый, проходит реабилитацию: «Это очень большие деньги, если бы это мне такое предлагали, я бы сдал. И лабораторию сдал бы, и барыгу сдал бы»

Кто же обещает миллионы за барыг и лаборатории? И главное — не обман ли это?

Сотни тысяч киевлян, ежедневно видящих рекламу дерзкой акции, в том числе возле здания Нацполиции Киева, могут подумать, что это правительственная программа. Тем более что полицейские к креативу и использованию современных технологий действительно способны, например, несколько лет назад запустили в телеграмме специальный чат-бот. Drughunters — ukraine. Сюда следует сообщать о наркозакладках. Но денег Нацполиция здесь не обещает, из вознаграждений разве что анонимность. И как мы выясним далее, государственный чат-бот Drughunters — ukraine никак не связан с акцией «Поймай барыгу». Первым в сети сообщил об акции скандальный блогер, одессит Стас Домбровский, это на его ютуб канал ведет QR ссылку из бигбордов.

«После анонса мой директ был завален информацией об адресах, фамилиях, поэтому понятно, что люди готовы участвовать. Нас поддержали десятки известных людей, авторитеты в Украине, бойцы из передовой, деятели культуры, наша идея цепляет даже тех, кто напрямую никогда сам не сталкивался с этой проблемой», — рассказывает блоггер Стас.

Он, оказывается, о проблеме наркотиков в Украине знает очень многое, причем по собственному горькому опыту. «Я умер от наркотиков, я был актирован, лишение свободы, у меня двадцать лет стаж употребления тяжелых препаратов, и девять лет и девять месяцев у меня чистое время. Я занимаюсь реабилитацией, я консультант по химической зависимости. И постоянно, каждый день что-то делаю для того, чтобы не вернуться туда, из чего я вышел», — говорит блоггер. Так что борьба с наркотиками для него это не просто хайп и пиар. Домбровский записывает для своего ютуб канала интервью, в том числе с представителями криминального мира. Так что надеемся, он не только владеет инсайдами, но, что называется, «отвечает за базар». Итак, сколько в стране нарколаборатории? «В каждом городе, где есть сто, двести тысяч проживает людей, до трехсот, это пять-шесть лабораторий. На такой маленький город, как Черновцы, восемь. На Троещине их где-то двадцать. Это то, что я по своему опыту знаю, где-то двадцать-двадцать пять, потому что я до сих пор общаюсь с теми людьми, с наркозависимыми. наркотой, и оно есть, только торгуют уже синтетическими наркотиками и не напрямую, как раньше через окно отдавали, а через интернет», — говорит Домбровский. А сколько нарколаборатории приносят кэшу черным дельцам? Стас Домбровский уверяет, что это огромный объем неконтролируемых денег, не менее трех-четырех миллиардов евро в месяц только у одного массового барыга, имеющего сеть.

Шокирующие цифры, в которые сразу трудно поверить, и печальные факты о состоянии борьбы с наркотиками в Украине хорошо известны также профессионально занимающемуся реабилитацией наркозависимых Дмитрию Костякову. Вы даже не представляете себе, насколько много магазинов в Киеве, очень много, их тысячи и они появляются каждый день. Есть специальные боты, они сразу показывают, где вы находитесь и какие магазины здесь работают и где можно в радиусе километра найти закладку, если заплатишь деньги", — говорит Дмитрий и уверяет, бороться с этим действительно нужно всеми доступными методами, в том числе и мотивируя украинцев за деньги сдавать барыг.

«Я считаю, что это эффективно, наш народ уже устал от того, что происходит. Во-первых, это интересно, это какое-то приключение и это какое-то действие, а у нас народ действенный, потому что идет война, в наше время это я считаю, что очень действенно», — говорит Дмитрий Костяков.

Так же считает и наркозависимый с более чем десятилетним опытом Валентин, который сейчас проходит реабилитацию. «Когда я в активном был употреблении, то, конечно, я не хотел бы сдавать своего поставщика. Но на данный момент я трезв, я понимаю — это смерть, которую продают нашим друзьям, моим детям. Если бы я знал, где барыга, я бы сообщил правоохранительным органам. Может, это не по-пацански, но это позиция здравомыслящего мужчины».

В целом, нелегальное распространение наркотиков в Украине серьезной проблемой считают 75 процентов граждан. Таковы данные исследования, проведенного в начале апреля Украинской социологической платформой. Отдельно людей спрашивали и об идее сдавать барыг за кэш. Результаты таковы: 17,5 процентов приняли бы участие в задержании нелегальных торговцев, 12,3 приняли бы участие в финансировании, донатили бы в фонд, 40,8 процента распространяли бы информацию об этой инициативе, 61,8 процента в целом поддержали морально. И эти результаты наглядно свидетельствуют — наркотикам нужно дать сражение. Но, наконец, давайте узнаем, кто в этот громко анонсированный бой поведет украинский народ. Спрашиваем прямо у одессита Домбровского, кто придумал это и кто платит.

Стас Домбровский, блоггер: «Я не раскрываю пока имя главного мецената, вы узнаете это из ближайшего его интервью. Подождите, подробности того, как работает схема, детали акции, тоже все расскажет».

Несмотря на интригующую таинственность сейчас, ранее тот же Домбровский в интервью СМИ сообщал, что вознаграждение будет платить меценат и бизнесмен Егор Левченко, который сейчас проживает в Мексике. Кто он?

Официальных данных у нас пока нет. А вот на разных малоизвестных сайтах кое-что есть. С одной стороны, как пишут, есть Егор Левченко, который якобы обвиняется в наркоторговле, мол, руководил наркогруппировкой в Украине. С другой стороны, пишут Егор Левченко — бизнесмен, меценат, помогающий простым украинцам и военным, за что получал награды и грамоты от них, и от военных, даже от разведки и известных медиков. Что из этого правда, это один и тот же человек, — блогер обещает много интересных ответов в интервью с организатором акции. Но уже сейчас уверяет, что акция не имеет никакой политической окраски, тем более нет никакого отношения, как пишут в некоторых комментариях, к перераспределению бизнеса.

Держит интригу и известный столичный адвокат Андрей Кузьменко, защищавший и защищающий в судах многих топ-чиновников, а теперь, оказывается, привлеченный и к акции «Поймай барыгу». Но и он прямо не говорит, кто является меценатом этой акции. «Это гражданин Украины и вскоре широкое интервью с этим лицом, которое расскажет все подробности по акции, и как эта идея пришла вообще. Поэтому я прошу дождаться, это буквально несколько дней и будет известно кто это лицо», — говорит Кузьменко. Адвокат уверяет, что помощь автора акции Украине измеряется уже сотнями миллионов гривен и таких знаков отличия и грамот на самом деле уже много, но вопрос, где же этот человек? И действительно ли у нее проблемы с законом?

Сейчас в связи с некоторыми вопросами он находится за пределами государства, однако это вопрос времени. Есть некоторые вопросы как любого бизнесмена, однако на сегодняшний день эти вопросы решаются в законодательном русле, поэтому я думаю, что суды в Украине поставят точку на этот счет", — говорит адвокат. Как бы то ни было, на ход самой акции, говорит адвокат, это не будет влиять, более того, он обращает внимание на то, что все действия происходят исключительно согласно законодательству Украины и исключительно с плодотворным сотрудничеством с правоохранительными органами Украины.

Так что ждать осталось недолго, организаторы обещают старт общеукраинской акции «Поймай барыгу — получи кэш» уже первого мая. Уверяют, будут работать исключительно по закону и главное — действительно будут платить обещанные большие деньги с целью очищения Украины от наркомании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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