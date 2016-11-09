Аноним сообщил о заминировании Львовского суда
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львове полицейские проверяют сообщение о заминировании здания суда. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Сообщение о заминировании здания суда, расположенного по улице Лычаковской, 128 во Львове, в полицию поступило сегодня, 9 ноября, в 9.05. На оперативную линию 102 позвонил аноним.
На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб, которые задействуются в таких случаях.
Правоохранители обследуют помещения и прилегающую территорию. Из здания проводится эвакуация работников и посетителей суда.