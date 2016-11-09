Анонім повідомив про замінування львівського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Львові поліцейські перевіряють повідомлення про замінування будівлі Господарського суду. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Львівської області.
Повідомлення про замінування приміщення суду, розташованого по вулиці Личаківській, 128 у Львові, до правоохоронців надійшло сьогодні, 9 листопада, о 9.05. На оперативну лінію 102 телефонував анонім.
На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб, які задіюються у таких випадках.
Правоохоронці обстежують приміщення та прилеглу територію. З будівлі проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.