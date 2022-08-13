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Amnesty International раскритиковала РФ за военную базу на ЗАЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Неправительственная организация Соединенного Королевства Amnesty International подвергла критике Россию за военную базу на ЗАЭС в своем Twitter, передает УНН.

Amnesty International раскритиковала РФ за военную базу на ЗАЭС

Детали

Организация признала, что Россия использует ЗАЭС как военную базу. Поступающие из Энергодара данные свидетельствуют об опасности, нависшей над мирными жителями вокруг станции.

Цитата

"Россия использует атомную электростанцию ​​в Запорожье в Украине как военную базу. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара, города, расположенного рядом с атомной станцией, красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население", – говорится в сообщении.

Ранее

Неправительственная организация Соединенного Королевства Amnesty International в своем первом отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах, в попытке отразить российское вторжение.

Украинские чиновники отреагировали на такое заявление против Украины.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "организация Amnesty International – не о поиске и донесении правды, а о создании "фальшивого баланса".

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".

"Не позволим поносить нашу армию", – с таким комментарием выступил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Russia is using a nuclear power plant in Zaporizhzhia, Ukraine as an army base. The allegations we are receiving directly from Enerhodar, the town adjacent to the nuclear plant, speak volumes about the terrible impact of Russia’s militarization is having on civilians.

— Amnesty International (@amnesty) August 11, 2022

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