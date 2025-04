Amnesty International розкритикувала РФ за військову базу на ЗАЕС

Деталі

Організація визнала, що росія використовує ЗАЕС як військову базу. Дані, які надходять з Енергодару, свідчать про небезпеку, що нависла над мирними жителями навколо станції.

Цитата

"Росія використовує атомну електростанцію в Запоріжжі в Україні як військову базу. Твердження, які ми отримуємо безпосередньо з Енергодару, міста, розташованого поруч з атомною станцією, красномовно говорять про жахливий вплив російської мілітаризації на цивільне населення", – йдеться у повідомленні.

Раніше

Неурядова організація Сполученого Королівства Amnesty International у своєму першому звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях, у спробі відобразити російське вторгнення.

Українські високопосадовці відреагували на таку заяву проти України.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "організація Amnesty International - не про пошук і донесення правди, а про створення "фальшивого балансу".

Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".

"Не дозволимо паплюжити нашу армію", – з таким коментарем виступив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Russia is using a nuclear power plant in Zaporizhzhia, Ukraine as an army base. The allegations we are receiving directly from Enerhodar, the town adjacent to the nuclear plant, speak volumes about the terrible impact of Russia’s militarization is having on civilians.

— Amnesty International (@amnesty) August 11, 2022