Американца признали виновным в покушении на дипломата США в Мексике

Покушение на вице-консула Кристофера Ашкрафта было совершено в январе 2017 года. Он выезжал из спорт-клуба, когда Зафар в парике и в темных очках, подошел к его машине и выстрелил один раз в мужчину. Пуля попала Ашкрафту в грудь и застряла в позвоночнике

Прокуроры заявили, что обвиняемый не был знаком лично с Ашкрафтом, но знал, что он работает в консульстве. Сам Зафар уроженец Чино-Хил в штате Калифорния. В Мексику он прибыл по студенческой визе.

Обвиняемый свою вину признал. “Я виноват во всем”, — заявил он во время заседания суда. Зафар был признан виновным в покушении на убийство лица, находящегося под международной защитой и в применении огнестрельного оружия. Как отмечает издание, минимальный срок за эти преступления — 10 лет тюрьмы. Оглашение приговора назначено на 7 ноября.

Как сообщал УНН, Лопес Обрадор направил Трампу предложения о развитии отношений между Мексикой и США.