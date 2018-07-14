Американця визнали винним у замаху на дипломата США в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Окружний суд Олександрії в штаті Вірджинія визнав американця Зія Зафара, який був студентом в Мексиці, винним у замаху на співробітника консульства США в мексиканському місті Гвадалахара. Про це повідомляє The Washington Post, інформує УНН.
Замах на віце-консула Крістофера Ашкрафта було скоєно в січні 2017 року. Він виїжджав з спорт-клубу, коли Зафар в перуці і в темних окулярах, підійшов до його машини і вистрілив один раз в чоловіка. Куля потрапила Ашкрафту в груди і застрягла в хребті
Прокурори заявили, що обвинувачений не був знайомий особисто з Ашкрафтом, але знав, що він працює в консульстві. Сам Зафар уродженець Чіно-Хіл в штаті Каліфорнія. У Мексику він прибув за студентською візою.
Обвинувачений свою провину визнав. “Я винен у всьому”, — заявив він під час засідання суду. Зафар був визнаний винним у замаху на вбивство особи, яка перебуває під міжнародним захистом та в застосуванні вогнепальної зброї. Як зазначає видання, мінімальний термін за ці злочини — 10 років в’язниці. Оголошення вироку призначено на 7 листопада.
Як повідомляв УНН, Лопес Обрадор направив Трампу пропозиції про розвиток відносин між Мексикою та США.