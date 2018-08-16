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Американский защитник пополнил ряды новичка Суперлиги "Киев-Баскет"

Киев • УНН

 • 7572 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. БК “Киев-Баскет” заключил соглашение с 28-летним американским защитником Морисом Криком. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Американский защитник пополнил ряды новичка Суперлиги "Киев-Баскет"

Коренастый игрок задней линии (196 см роста, вес 88кг) пять сезонов (начиная с 2009 года) сыграл в NCAA, в университетских командах “Индианы” и “Джорджа Вашингтона”.

Европейский этап карьеры Крик начал в 2014-м, в составе нидерландского “Bright Kings”. Далее американец обогатил свой игровой опыт в клубах Германии, Дании и Финляндии.

В прошлом сезоне этот защитник выступал за финский клуб “Lapuan Korikobrat”. Был игроком стартовой пятерки, сыграл 31 матч, набирал в среднем 19 очков, делал 5,3 подбора и 2,8 результативные передачи.

Напомним, что руководить столичной командой наставник сборной Украины.

Как сообщалось ранее, чемпион Финляндии также перешел в киевское коллектива.

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