Американский защитник пополнил ряды новичка Суперлиги "Киев-Баскет"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. БК “Киев-Баскет” заключил соглашение с 28-летним американским защитником Морисом Криком. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Коренастый игрок задней линии (196 см роста, вес 88кг) пять сезонов (начиная с 2009 года) сыграл в NCAA, в университетских командах “Индианы” и “Джорджа Вашингтона”.
Европейский этап карьеры Крик начал в 2014-м, в составе нидерландского “Bright Kings”. Далее американец обогатил свой игровой опыт в клубах Германии, Дании и Финляндии.
В прошлом сезоне этот защитник выступал за финский клуб “Lapuan Korikobrat”. Был игроком стартовой пятерки, сыграл 31 матч, набирал в среднем 19 очков, делал 5,3 подбора и 2,8 результативные передачи.
Напомним, что руководить столичной командой наставник сборной Украины.
Как сообщалось ранее, чемпион Финляндии также перешел в киевское коллектива.