Американський захисник поповнив ряди новачка Суперліги "Київ-Баскет"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. БК “Київ-Баскет” уклав угоду з 28-річним американським захисником Морісом Кріком. Про це інформує прес-служба клубу, передає УНН.
Кремезний гравець задньої лінії (196 см зросту, вага 88кг) п’ять сезонів (починаючи з 2009-го року) відіграв у NCAA, в університетських командах “Індіани” і “Джорджа Вашингтона”.
Європейський етап кар’єри Крік розпочав 2014-го, у складі нідерландського “Bright Kings”. Далі американець збагатив свій ігровий досвід у клубах Німеччини, Данії та Фінляндії.
Минулого сезону цей захисник виступав за фінський клуб “Lapuan Korikobrat”. Був гравцем стартової п’ятірки, відіграв 31 матч, набирав у середньому 19 очок, робив 5,3 підбирання та 2,8 результативні передачі.
Нагадаємо, що керуватиме столичною командою наставник збірної України.
Як повідомлялося раніше, чемпіон Фінляндії також перейшов до київського колективу.