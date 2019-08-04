Американский самолет совершил разведку у побережья Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Американский самолет-разведчик совершил разведку у побережья аннексированного Крыму, сообщил в Twitter мониторинговый ресурс PlaneRadar, информирует УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США Lockheed EP-E3 Orion, взлетевший с базы Суда-Бей на острове Крит, проводит разведывательный полет вдоль черноморского побережья России", - говорится в сообщении.
По данным ресурса, самолет-разведчик начал операцию в 11:15 по киевскому времени в районе западного побережья оккупированного Крыма, а затем облетел регион с юга и направился в сторону Краснодарского края России.
Напомним, патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon ранее сделал разведывательный полет над акваторией Черного моря.