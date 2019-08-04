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Американський літак здійснив розвідку біля узбережжя Криму

Американський літак здійснив розвідку біля узбережжя Криму

Київ • УНН

 • 14522 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Американський літак-розвідник здійснив розвідку біля узбережжя анексованого Криму, повідомив в Twitter моніторинговий ресурс PlaneRadar, інформує УНН з посиланням на Радіо Свобода.

"Літак радіоелектронної розвідки військово-морського флоту США Lockheed EP-E3 Orion, що злетів з бази Суда-Бей на острові Крит проводить розвідувальний політ вздовж чорноморського узбережжя Росії", – сказано в повідомленні.

За даними ресурсу, літак-розвідник почав операцію в 11:15 за київським часом в районі західного узбережжя окупованого Криму, а потім облетів регіон з півдня і попрямував у сторону Краснодарського краю Росії.

Нагадаємо, патрульний протичовновий літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon раніше зробив розвідувальний політ над акваторією Чорного моря.

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