Американський літак здійснив розвідку біля узбережжя Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Американський літак-розвідник здійснив розвідку біля узбережжя анексованого Криму, повідомив в Twitter моніторинговий ресурс PlaneRadar, інформує УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Літак радіоелектронної розвідки військово-морського флоту США Lockheed EP-E3 Orion, що злетів з бази Суда-Бей на острові Крит проводить розвідувальний політ вздовж чорноморського узбережжя Росії", – сказано в повідомленні.
За даними ресурсу, літак-розвідник почав операцію в 11:15 за київським часом в районі західного узбережжя окупованого Криму, а потім облетів регіон з півдня і попрямував у сторону Краснодарського краю Росії.
Нагадаємо, патрульний протичовновий літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon раніше зробив розвідувальний політ над акваторією Чорного моря.