Американский иммунолог Энтони Фаучи даст показания перед Конгрессом о происхождении пандемии Covid-19 - The Wall Street Journal

Энтони Фаучи, бывший главный медицинский советник Белого дома, согласился свидетельствовать в Конгрессе относительно происхождения вируса Covid-19 и реакции США на пандемию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Wall Street ссылкой на издание Wall Street Journal.

Детали

Показания Фаучи, который возглавлял Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний с 1984 года до 2022 года, будут его первыми данными перед Палатой представителей. Специальный подкомитет по вопросам пандемии коронавируса обращался с просьбой о встрече с Фаучи в феврале этого года, но договоренность о времени и деталях интервью была достигнута с адвокатами Фаучи только в начале этого месяца, говорится в письме, направленном в четверг от комитета.

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Республиканцы обвиняли Фаучи во лжи Конгрессу, когда он в мае 2022 года отрицал, что Национальный институт благосостояния финансировал анализ "достижения результата" - наблюдение за усилением вируса в лаборатории для проверки его потенциального воздействия в реальном мире - в вирусологической лаборатории в Ухане. Сенатор Тед Круз, республиканец из Техаса, даже призвал назначить конкретного прокурора для проверки заявлений Фаучи.

Также, республиканцы в комитете в прошлом году опубликовали доклад, в котором утверждалось, что существуют "признаки" того, что вирус мог быть разработан как биологическое оружие в китайском Институте вирусологии в Ухане.

Настало время для доктора Фаучи посмотреть фактам в глаза и разрешить многочисленные противоречия, которые возникли во время и после пандемии- сказал в своем заявлении конгрессмен Брэд Венструп, председатель комитета от Республиканской партии.

Многие учёные, в том числе Фаучи, который до декабря работал главным медицинским советником Байдена, считают, что вирус, скорее всего, появился в природе и перешел от животных к людям. Исследователи вирусов публично не определили научных доказательств, которые могли бы сделать гипотезу лабораторной утечки более вероятной.

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