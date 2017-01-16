Американские художники выступили с акцией протеста против Д.Трампа

Демонстрацию против Д.Трампа художники устроили ко Дню рождения известного американского проповедника и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга, который выступал против расизма.

Во время акции участники декламировали стихи, держа в руках плакаты с антирасистскими надписями.

Как сообщал УНН, инаугурация Д.Трампа состоится 20 января.