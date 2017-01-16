Американские художники выступили с акцией протеста против Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Сотни художников, поэтов и писателей собрались возле Публичной библиотеки в Нью-Йорке, чтобы выступить с протестом против избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Ruptly.
Демонстрацию против Д.Трампа художники устроили ко Дню рождения известного американского проповедника и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга, который выступал против расизма.
Во время акции участники декламировали стихи, держа в руках плакаты с антирасистскими надписями.
Как сообщал УНН, инаугурация Д.Трампа состоится 20 января.