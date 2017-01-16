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Американські митці виступили з акцією протесту проти Д.Трампа

Американські митці виступили з акцією протесту проти Д.Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Сотні художників, поетів і письменників зібралися біля Публічної бібліотеки в Нью-Йорку, щоб виступити з протестом проти обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Ruptly.

Демонстрацію проти Д.Трампа митці влаштували до Дня народження відомого американського проповідника і лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга, який виступав проти расизму.

Під час акції учасники декламували вірші, тримаючи у руках плакати із антирасистськими надписами.

Як повідомляв УНН, інавгурація Д.Трампа відбудеться 20 січня.

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