Американські митці виступили з акцією протесту проти Д.Трампа

Демонстрацію проти Д.Трампа митці влаштували до Дня народження відомого американського проповідника і лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга, який виступав проти расизму.

Під час акції учасники декламували вірші, тримаючи у руках плакати із антирасистськими надписами.

Як повідомляв УНН, інавгурація Д.Трампа відбудеться 20 січня.