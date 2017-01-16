Американські митці виступили з акцією протесту проти Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Сотні художників, поетів і письменників зібралися біля Публічної бібліотеки в Нью-Йорку, щоб виступити з протестом проти обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Ruptly.
Демонстрацію проти Д.Трампа митці влаштували до Дня народження відомого американського проповідника і лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга, який виступав проти расизму.
Під час акції учасники декламували вірші, тримаючи у руках плакати із антирасистськими надписами.
Як повідомляв УНН, інавгурація Д.Трампа відбудеться 20 січня.