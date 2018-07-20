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Алкогольный этикет: что и как пьют жители разных стран

Алкогольный этикет: что и как пьют жители разных стран

Киев  •  УНН

 • 110045 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В каждой стране существуют свои, сложившиеся на протяжении веков, традиции потребления алкоголя. Они характеризуют дух, культуру и индивидуальность каждой нации. В разгар отпусков и путешествий УНН предлагает своим читателям познакомиться с этими традициями, чтобы быть готовыми к различным ситуациям и уметь правильно повести себя за столом.

Япония

Япония славится знаменитым алкогольным напитком — саке. Настоящий саке обладает крепостью в 20 градусов и продается в специальной глиняной посуде — “токурри” (размером со стакан).

Японцы употребляют саке крошечными порциями. Они считают, что это усиливает опьянение. Важно, что каждый тост во время застолья сопровождается новой порцией саке. Но стоит также помнить, что наливать саке самостоятельно у японцев не принято — это считается признаком высокомерия.

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Китай

В Китае алкогольные напитки делятся на 5 категорий. Первая — шаосинское рисовое вино. Оно схоже по вкусу с японским саке. Вторая — “маотай-цзю”, или рисовая водка, крепость которой может составлять 58 градусов. Третья категория — любые крепкие алкогольные напитки, четвертая — простое виноградное вино. К последней категории любимых китайских алкогольных напитков относится “пи-цзю”, или же просто пиво.

Стоит отметить, что в Китае не принято “чокаться”. Да и крошечные фарфоровые или нефритовые пиалки, с которых пьют алкоголь китайцы, не позволят это сделать. В знак уважения, подымая тост, достаточно поднять правую руку с чашей, а левую — поднести к донышку.

Также в Китае после произнесения тоста принято опустошать бокал до дна. Если в бокале или рюмке останется напиток, это могут счесть знаком неуважения ко всем присутствующим.

Греция

Самым популярным алкогольным напитком в Греции является узо. Это национальный напиток древней Олимпии. Узо изготовляется из смеси этилового спирта и разных ароматических трав, в состав которых всегда должен входить анис. Кстати, в Греции анис также называют узо.

Узо считается прекрасным аперитивом. Кроме того, его могут подавать к различным закускам. Например — к осьминогу, либо просто к салатам.

Напиток подают в узких высоких стаканах, куда добавляют небольшое количество воды со льдом.

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Франция

Чтобы понять и принять этикет распития алкогольных напитков во Франции, важно выучить четыре простых правила:

Первое правило — перед каждым глотком алкоголя французы произносят тост.

Второе правило — смотреть в глаза тому, с кем “чокаешься”.

Третье правило — никогда не “понижать градус”. (Примечательно, что такое негласное правило существует и в Украине).

Четвертое правило — никогда не наполнять свой бокал больше, чем наполовину. А еще лучше — налить максимум треть. Ведь в полупустом бокале вино лучше откроет свой вкус и аромат.

Кстати, класть в бокал лед, даже летом, французы считают неприличным. И поступая подобным образом, вы даже можете обидеть сомелье.

Испания

Тот, кто думает, что испанский алкоголь — это только вино, глубоко заблуждается. Существует большое количество испанских крепких алкогольных напитков. Их производят путем брожения сырья из фруктов или овощей. Кроме того, на рынке испанского алкоголя можно найти даже “национальную” водку. Ее производят, преимущественно, на севере страны.

Самый крепкий испанский алкогольный напиток — известный El aguardiente ( “огненная вода” или “горящая вода”) El aguardiente изготавливается из виноградных косточек, и крепость его может достигать 80%.

Также в Испании популярен терновый ликер пачаран, который начали производить еще в XIX веке. Пьют пачаран после еды. Испанцы уверены, что с пачаран пища усваивается намного лучше.

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Ирландия

Ирландцы обожают пиво. Самое известное ирландское пиво называется Гиннес, его разливают в Дублине. В 19 веке напиток подавали бесплатно, а теперь его можно получить в качестве бонуса к экскурсии по территории пивоварни.

Помимо Гиннеса, ирландцы изобрели и другие знаковые алкогольные напитки. Например, виски, который в Ирландии стараются добавлять во все возможные блюда. Кстати, именно так и появился знаменитый “ирландский кофе”, который состоит из кофе, молока и виски.

Чехия

Чешское пиво известно во всем мире. У чехов принято пить только разливное пиво производства местных маленьких пивоварен. Как правило, пивоварни находятся прямо внутри баров и ресторанов.

Но наряду с пивом, чехи славятся изготовлением бехеровки. Это — самый популярный напиток после пенного. Ликер изобрел англичанин Фробриг и чех Йозеф Бехер. Традиционный чешский напиток готовят в Карловых Варах из порядка 20 видов трав на основе особой карловарской воды. Именно она и таит в себе секрет Бехеровки.

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Финляндия

В холодной Финляндии в ход идут любые горячительные напитки, но по-настоящему финны гордятся своими ликерами. Они бывают самых разных вкусов и никого не оставят равнодушным.

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