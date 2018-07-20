Алкогольний етикет: що і як п'ють жителі різних країн

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У кожній країні існують свої традиції споживання алкоголю, які склалися впродовж століть. Вони характеризують дух, культуру і індивідуальність кожної нації. У розпал відпусток і подорожей УНН пропонує своїм читачам ознайомитися з цими традиціями, щоб бути готовими до різних ситуацій і вміти правильно вести себе за столом.

Японія

Японія славиться знаменитим алкогольним напоєм — саке. Справжній саке має міцність у 20 градусів і продається в спеціальному глиняному посуді — “токуррі” (розміром зі стакан).

Японці вживають саке крихітними порціями. Вони вважають, що це підсилює сп’яніння. Важливо, що кожен тост під час застілля супроводжується новою порцією саке. Але варто також пам’ятати, що наливати саке самостійно у японців не прийнято — це вважається ознакою зарозумілості.

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Китай

У Китаї алкогольні напої діляться на 5 категорій. Перша — шаосинське рисове вино. Воно схоже на смак з японським саке. Друга — “маотай-цзю”, або рисова горілка, міцність якої може становити 58 градусів. Третя категорія — будь-які міцні алкогольні напої, четверта — просте виноградне вино. До останньої категорії улюблених китайських алкогольних напоїв належить “пі-цзю”, або ж просто пиво.

Варто відзначити, що в Китаї не прийнято “чокатися”. Та й крихітні фарфорові чи нефритові піалки, з яких п’ють алкоголь китайці, не дозволять це зробити. На знак поваги, оголошуючи тост, досить підняти праву руку з чашею, а ліву — піднести до денця.

Також в Китаї після виголошення тосту прийнято спустошувати келих до дна. Якщо в келиху або чарці залишиться напій, це можуть сприйняти як знак неповаги до всіх присутніх.

Греція

Найпопулярнішим алкогольним напоєм в Греції є узо. Це національний напій стародавньої Олімпії. Узо виготовляється із суміші етилового спирту і різних ароматичних трав, до складу яких завжди повинен входити аніс. До речі, в Греції аніс також називають узо.

Узо вважається прекрасним аперитивом. Крім того, його можуть подавати до різних закусок. Наприклад — до восьминога або просто до салатів.

Напій подають у вузьких високих склянках, куди додають невелику кількість води з льодом.

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Франція

Щоб зрозуміти і прийняти етикет розпиття алкогольних напоїв у Франції, важливо вивчити чотири простих правила:

Перше правило — перед кожним ковтком алкоголю французи виголошують тост.

Друге правило — дивитися в очі тому, з ким “чокаються”.

Третє правило — ніколи не “знижувати градус”. (Примітно, що таке негласне правило існує і в Україні).

Четверте правило — ніколи не наповнювати свій келих більше, ніж наполовину. А ще краще — налити максимум третину. Адже в напівпорожньому келиху вино краще відкриє свій смак і аромат.

До речі, класти в келих лід, навіть влітку, французи вважають непристойним. І у такий спосіб ви навіть можете образити сомельє.

Іспанія

Той, хто думає, що іспанський алкоголь — це тільки вино, глибоко помиляється. Існує велика кількість іспанських міцних алкогольних напоїв. Їх виробляють шляхом бродіння сировини з фруктів або овочів. Крім того, на ринку іспанського алкоголю можна знайти навіть “національну” горілку. Її виробляють, переважно, на півночі країни.

Найміцніший іспанський алкогольний напій — відомий El aguardiente (“вогняна вода” або “палаюча вода”) El aguardiente виготовляється з виноградних кісточок, і міцність його може досягати 80%.

Також в Іспанії популярний терновий лікер пачаран, який почали виробляти ще в XIX столітті. П’ють пачаран після їжі. Іспанці впевнені, що з пачаран їжа засвоюється набагато краще.

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Ірландія

Ірландці люблять пиво. Найвідоміше ірландське пиво називається Гіннес, його розливають в Дубліні. У 19 столітті напій подавали безкоштовно, а тепер його можна отримати як бонус до екскурсії по території пивоварні.

Крім Гіннеса, ірландці винайшли і інші знакові алкогольні напої. Наприклад, віскі, який в Ірландії намагаються додавати в усі можливі страви. До речі, саме так і з’явилася знаменита “ірландська кава”, який складається з кави, молока і віскі.

Чехія

Чеське пиво відоме у всьому світі. У чехів прийнято пити тільки розливне пиво виробництва місцевих маленьких пивоварень. Як правило, пивоварні містяться просто всередині барів і ресторанів.

Але разом з пивом чехи славляться виготовленням бехеровки. Це — найпопулярніший напій після пінного. Лікер винайшов англієць Фробріг і чех Йозеф Бехер. Традиційний чеський напій готують у Карлових Варах з близько 20 видів трав на основі особливої ​​карловарской води. Саме вона і таїть в собі секрет бехеровки.

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Фінляндія

У холодній Фінляндії в хід йдуть будь-які міцні напої, але по-справжньому фіни пишаються своїми лікерами. Вони бувають найрізноманітніших смаків і нікого не залишать байдужим.

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