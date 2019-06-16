Аллергологи призвали украинцев не пить чай из ромашки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Риск возникновения аллергии в Украине - высокий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.
Тем, у кого диагностирована аллергия к пыльце амброзии, полыни, подсолнечника и других растений семейства астровых, настоятельно не рекомендуется нюхать ромашку и похожи на нее цветы, которые сейчас цветут в Украине.
Пыльца астровых имеет шипы, а потому легко цепляется к слизистой носа, разбухает и выделяет аллергены. Из-за перекрестной аллергенности белков ромашки с белками ее других родственников с семейства астровых, людям, чувствительным к пыльце названных растений нельзя и пить чаи из календулы или ромашки. У таких пациентов существует риск возникновения синдрома оральной аллергии.
Как сообщал УНН, освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии.