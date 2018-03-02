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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 52090 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62703 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 65832 просмотра

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Акунин призывает бойкотировать выборы в РФ

Акунин призывает бойкотировать выборы в РФ

Киев  •  УНН

 • 10325 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Российский писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) заявил, что является убежденным сторонником бойкота предстоящих президентских выборов в РФ, передает УНН со ссылкой на Facebook писателя.

Акунин обнародовал фотографию агитационной листовки, на которой с призывом к голосованию опубликована цитата из книги писателя и его фотография.

"Если кому-то из вас агитаторы "завиборы" тоже идут под дверь или в почтовый ящик нечто подобное, знайте, пожалуйста, что я убежденный сторонник бойкота. Неважно, за кого вы отдадите свой голос. Если вы пришли на участок, вы уже проголосовали - за легитимность таких вот "выборов" и такого формата власти", - говорится в заявлении писателя.

Он также выразил надежду на то, что "кандидаты-демократы", которые участвуют в выборах, в результате присоединятся к бойкоту.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать легитимность выборов Президента России в случае их проведения в Автономной Республике Крым.

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