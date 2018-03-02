Акунин призывает бойкотировать выборы в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Российский писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) заявил, что является убежденным сторонником бойкота предстоящих президентских выборов в РФ, передает УНН со ссылкой на Facebook писателя.
Акунин обнародовал фотографию агитационной листовки, на которой с призывом к голосованию опубликована цитата из книги писателя и его фотография.
"Если кому-то из вас агитаторы "завиборы" тоже идут под дверь или в почтовый ящик нечто подобное, знайте, пожалуйста, что я убежденный сторонник бойкота. Неважно, за кого вы отдадите свой голос. Если вы пришли на участок, вы уже проголосовали - за легитимность таких вот "выборов" и такого формата власти", - говорится в заявлении писателя.
Он также выразил надежду на то, что "кандидаты-демократы", которые участвуют в выборах, в результате присоединятся к бойкоту.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать легитимность выборов Президента России в случае их проведения в Автономной Республике Крым.