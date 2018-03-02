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Акунін закликає бойкотувати вибори в РФ

Акунін закликає бойкотувати вибори в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Російський письменник Григорій Чхартишвілі (Борис Акунін) заявив, що є переконаним прихильником бойкоту майбутніх президентських виборів в РФ, передає УНН з посиланням на Facebook письменника.

Акунін оприлюднив світлину агітаційної листівки, на якій із закликом до голосування опублікована цитата з книги письменника та його фотографія.

“Якщо комусь із вас агітатори “завибори” теж сунуть під двері або в поштову скриньку щось подібне, знайте, будь ласка, що я переконаний прихильник бойкоту. Неважливо, за кого ви віддасте свій голос. Якщо ви прийшли на дільницю, ви вже проголосували — за легітимність таких ось “виборів” і такого формату влади," - йдеться в заяві письменника.

Він також висловив надію на те, що “кандидати-демократи”, які беруть участь у виборах, в результаті приєднаються до бойкоту.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України закликала міжнародне співтовариство не визнавати легітимність виборів Президента Росії в разі їх проведення в Автономній Республіці Крим.

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