Акция по озеленению Карпат стартовала на Закарпатье

По словам руководителя областного лесхоза Валерия Мурги, принять участие в акции и присоединиться к высадке деревьев смогут все желающие.

"Все саженцы, которые будут высажены на территории Закарпатской области, выращены нами. В акции примут участие все работники лесных хозяйств, представители власти, общественности и СМИ, учащиеся учебных заведений области и школьных лесничеств, воспитанники спортивных секций, предприниматели, работающие в сфере деревообработки. Лесничества берут на себя определение участков для посадки, готовят почву, обеспечивают посадочным материалом, инвентарем ... ", - отметил начальник Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства В.Мурга.

Акция "Будущее леса в твоих руках" продлится в Закарпатье с 21 марта по 17 апреля 2017 года.

Напомним, более 13 млн цветов высадят в этом году в Киеве работники коммунального объединения "Киевзеленстрой". Такое количество является рекордным за последние несколько лет .