Акция по озеленению Карпат стартовала на Закарпатье

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32059 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102372 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117808 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176715 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129269 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124417 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116999 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106456 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107500 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Акция по озеленению Карпат стартовала на Закарпатье

Акция по озеленению Карпат стартовала на Закарпатье

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня, 21 марта, в Международный день лесов на Закарпатье стартовала акция "Будущее леса в твоих руках», в рамках которой на территориях 20 лесхозов области будет высажено около 10 миллионов саженцев различных пород деревьев. Об этом УНН сообщили в Закарпатском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

По словам руководителя областного лесхоза Валерия Мурги, принять участие в акции и присоединиться к высадке деревьев смогут все желающие.

"Все саженцы, которые будут высажены на территории Закарпатской области, выращены нами. В акции примут участие все работники лесных хозяйств, представители власти, общественности и СМИ, учащиеся учебных заведений области и школьных лесничеств, воспитанники спортивных секций, предприниматели, работающие в сфере деревообработки. Лесничества берут на себя определение участков для посадки, готовят почву, обеспечивают посадочным материалом, инвентарем ... ", - отметил начальник Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства В.Мурга.

Акция "Будущее леса в твоих руках" продлится в Закарпатье с 21 марта по 17 апреля 2017 года.

Напомним, более 13 млн цветов высадят в этом году в Киеве работники коммунального объединения "Киевзеленстрой". Такое количество является рекордным за последние несколько лет .

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