Акция по озеленению Карпат стартовала на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня, 21 марта, в Международный день лесов на Закарпатье стартовала акция "Будущее леса в твоих руках», в рамках которой на территориях 20 лесхозов области будет высажено около 10 миллионов саженцев различных пород деревьев. Об этом УНН сообщили в Закарпатском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
По словам руководителя областного лесхоза Валерия Мурги, принять участие в акции и присоединиться к высадке деревьев смогут все желающие.
"Все саженцы, которые будут высажены на территории Закарпатской области, выращены нами. В акции примут участие все работники лесных хозяйств, представители власти, общественности и СМИ, учащиеся учебных заведений области и школьных лесничеств, воспитанники спортивных секций, предприниматели, работающие в сфере деревообработки. Лесничества берут на себя определение участков для посадки, готовят почву, обеспечивают посадочным материалом, инвентарем ... ", - отметил начальник Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства В.Мурга.
Акция "Будущее леса в твоих руках" продлится в Закарпатье с 21 марта по 17 апреля 2017 года.
Напомним, более 13 млн цветов высадят в этом году в Киеве работники коммунального объединения "Киевзеленстрой". Такое количество является рекордным за последние несколько лет .