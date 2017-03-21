Акція з озеленення Карпат стартувала на Закарпатті

За словами керівника обласного лісгоспу Валерія Мурги, взяти участь в акції та долучитися до висадки дерев зможуть усі охочі.

“Всі саджанці, які будуть висаджені на території Закарпатської області, вирощені нами. В акції візьмуть участь всі працівники лісових господарств, представники влади, громадськості та ЗМІ, учні навчальних закладів області та шкільних лісництв, вихованці спортивних секцій, підприємці, які працюють у сфері деревообробки. Лісництва беруть на себе визначення ділянок для посадки, готують ґрунт, забезпечують посадковим матеріалом, інвентарем...”, — зазначив начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства В.Мурга.

Акція “Майбутнє лісу в твоїх руках” триватиме на Закарпатті з 21 березня по 17 квітня 2017 року.

Нагадаємо, понад 13 млн квітів висадять цього року в Києві працівники комунального об᾽єднання “Київзеленбуд”. Така кількість є рекордною за останні кілька років.