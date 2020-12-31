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Акционеры ПАО "Мотор Сич" созывают внеочередное общее собрание

Киев • УНН

 • 15880 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сергодня, 31 декабря, будет созвано внеочередное общее собрание акционеров ПАО “Мотор Сич”. Его инициировали компании-акционеры Skyrizon Aircraft Holdings Limited и “МС-4”, совместно владеющие пакетом акций более 10%, передает УНН.

Акционеры ПАО "Мотор Сич" созывают внеочередное общее собрание

Как сообщается в уведомлении, разосланном акционерам, ознакомиться с вопросами повестки внеочередного общего собрания и проектами документов можно на специальном сайте mc-osa.com.ua.

Как сказано в сообщении акционерам ПАО “Мотор Сич”, в повестке дня собрания, в том числе, утверждение нового устава ПАО “Мотор Сич”, принятие решения о прекращении полномочий всего состава Наблюдательного Совета Общества из девятерых его членов и избрание новых.

“От даты направления уведомления о проведении общего собрания до даты проведения Общего Собрания акционеры и их представители могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, на сайте www.mc-osa.com.ua, на котором размещена информация по проекту решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, а также другая информация, предусмотренная законодательством, а в день проведения общего собрания — также в месте их проведения”, — сказано в сообщении о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО “Мотор Сич”.

Как известно, китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич” обратились в международный арбитраж для взыскания с государства Украина ущерба в размере 3,5 млрд долл. Действия Украины квалифицированы ими как противозаконная экспроприация инвестиций. Интересы китайских инвесторов в арбитраже против Украины будут представлять три международные юридические компании с мировым именем.

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