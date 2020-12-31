Акціонери ПАТ "Мотор Січ" скликають позачергові загальні збори

Як повідомляється в повідомленні, розісланому акціонерам, ознайомитися з питаннями порядку позачергових загальних зборів та проектами документів можна на спеціальному сайті mc-osa.com.ua.

Як сказано в повідомленні акціонерам ПАТ "Мотор Січ", в порядку денному зборів, в тому числі, затвердження нового статуту ПАТ "Мотор Січ", прийняття рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової Ради Товариства з дев'ятьох його членів і обрання нових.

"Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Загальних Зборів акціонери і їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на сайті www.mc-osa.com.ua, на якому розміщена інформація по проекту рішень по кожному з питань, включених в проект порядку денного, а також інша інформація, передбачена законодавством, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення", - сказано в повідомленні про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

Як відомо, китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" звернулися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. Дії України кваліфіковані ними як протизаконна експропріація інвестицій. Інтереси китайських інвесторів в арбітражі проти України представлятимуть три міжнародні юридичні компанії зі світовим ім'ям.