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Актрису из фильма "Капитан Америка" задержали по обвинению в убийстве матери

Актрису из фильма "Капитан Америка" задержали по обвинению в убийстве матери

Киев  •  УНН

 • 24856 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Актриса Молли Фицджеральд, сыгравшая в фильме "Капитан Америка: Первый мститель" и работавшая помощником режиссера Джо Джонстона, была задержана по обвинению в убийстве собственной матери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.

"38-летняя Молли Фицджеральд была арестована в канун Рождества после того, как ее 68-летняя мать была найдена мертвой в своем доме в Олате, штат Калифорния. 20 декабря Фитцджеральд было предъявлено обвинение в убийстве второй степени, и сейчас она находится в тюрьме округа Джонсон", - сообщается в новости.

Сообщается, что никаких мотивов для убийства не было установлено. Полиция обнаружила тело матери на месте происшествия после сообщения о вооруженном беспорядке. Молли Фицджеральд также была на месте происшествия и была доставлена в больницу для обработки мелких травм, но не арестована.

Фицджеральд предстала перед судом по обвинению в четверг. Ее мать будет похоронена в пятницу.

Отметим, что в фильме "Капитан Америка" актриса сыграла девушку Старка. Кроме того, Молли была ассистентом режиссера Джо Джонстона.

Как ранее сообщал УНН, Marvel показал первый трейлер фильма о Черной вдове.

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