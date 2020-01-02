Актрису з фільму "Капітан Америка" затримали за звинуваченням у вбивстві матері
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Актриса Моллі Фіцджеральд, яка зіграла у фільмі "Капітан Америка: Перший месник" і працювала помічником режисера Джо Джонстона, була затримана за звинуваченням у вбивстві власної матері. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.
"38-річна Моллі Фіцджеральд була арештована в переддень Різдва після того, як її 68-річна мати була знайдена мертвою в своєму будинку в Олате, штат Каліфорнія. 20 грудня Фітцджеральд було пред'явлено звинувачення у вбивстві другого ступеня, і зараз вона перебуває у в'язниці округу Джонсон", - повідомляється в новини.
Повідомляється, що ніяких мотивів для вбивства не було встановлено. Поліція виявила тіло матері на місці події після повідомлення про збройний безлад. Моллі Фіцджеральд також була на місці події і була доставлена в лікарню для обробки дрібних травм, але не заарештована.
Фіцджеральд постала перед судом за звинуваченням в четвер. Її мати буде похована в п'ятницю.
Відзначимо, що в фільмі "Капітан Америка" актриса зіграла дівчину Старка. Крім того, Моллі була асистентом режисера Джо Джонстона.
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