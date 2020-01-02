Актрису з фільму "Капітан Америка" затримали за звинуваченням у вбивстві матері

КИЇВ. 3 січня. УНН. Актриса Моллі Фіцджеральд, яка зіграла у фільмі "Капітан Америка: Перший месник" і працювала помічником режисера Джо Джонстона, була затримана за звинуваченням у вбивстві власної матері. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.