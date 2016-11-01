Активисты заблокировали движение по улице Грушевского в Киеве

На данный момент возле Кабинета министров и возле Верховной Рады собрались несколько тысяч человек.

По их словам, они требуют повышения зарплат и стипендий, а также снижения тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщал УНН, несколько тысяч активистов двинулись колонной к Кабмину.