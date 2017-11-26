Активисты во Львове провели акцию в поддержку политзаключенного Кольченко

Неравнодушные пришли на акцию с плакатами: “Free Kolchenko”, “С днем ​​рождения”.

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Александр Кольченко — общественный активист природоохранных и профсоюзных организаций, сторонник анархистских взглядов, антифашист, участник проукраинских протестов в Крыму весной 2014 года.

16 мая 2014 в Симферополе был арестован ФСБ России по обвинению в поджоге офисов “Единой России” и “Русской общины Крыма” и подготовке взрыва у мемориала Вечного огня. В том же месяце его вывезли в Россию в Ростов-на Дону.

На судебных заседаниях Кольченко был вместе с режиссером Олегом Сенцовым, они проходили по одному делу и с одинаковым обвинениям — терроризм. Оба не пошли на сотрудничество со следствием.

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