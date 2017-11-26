Активисты во Львове провели акцию в поддержку политзаключенного Кольченко
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 листопда. УНН. Во Львове состоялась акция в поддержку политзаключенного Александра Кольченко, у которого сегодня день рождения. Около ста человек возле Оперного театра устроили флешмоб в поддержку политзаключенного. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Неравнодушные пришли на акцию с плакатами: “Free Kolchenko”, “С днем рождения”.
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Александр Кольченко — общественный активист природоохранных и профсоюзных организаций, сторонник анархистских взглядов, антифашист, участник проукраинских протестов в Крыму весной 2014 года.
16 мая 2014 в Симферополе был арестован ФСБ России по обвинению в поджоге офисов “Единой России” и “Русской общины Крыма” и подготовке взрыва у мемориала Вечного огня. В том же месяце его вывезли в Россию в Ростов-на Дону.
На судебных заседаниях Кольченко был вместе с режиссером Олегом Сенцовым, они проходили по одному делу и с одинаковым обвинениям — терроризм. Оба не пошли на сотрудничество со следствием.
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