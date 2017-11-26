Активисты во Львове провели акцию в поддержку политзаключенного Кольченко

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19574 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34890 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103572 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111788 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133098 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107108 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108593 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113268 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117456 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123217 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Активисты во Львове провели акцию в поддержку политзаключенного Кольченко

Активисты во Львове провели акцию в поддержку политзаключенного Кольченко

Киев  •  УНН

 • 11883 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 листопда. УНН. Во Львове состоялась акция в поддержку политзаключенного Александра Кольченко, у которого сегодня день рождения. Около ста человек возле Оперного театра устроили флешмоб в поддержку политзаключенного. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.

 

Неравнодушные пришли на акцию с плакатами: “Free Kolchenko”, “С днем ​​рождения”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко поздравил политзаключенного Кольченко с днем рождения

Александр Кольченко — общественный активист природоохранных и профсоюзных организаций, сторонник анархистских взглядов, антифашист, участник проукраинских протестов в Крыму весной 2014 года.

16 мая 2014 в Симферополе был арестован ФСБ России по обвинению в поджоге офисов “Единой России” и “Русской общины Крыма” и подготовке взрыва у мемориала Вечного огня. В том же месяце его вывезли в Россию в Ростов-на Дону.

На судебных заседаниях Кольченко был вместе с режиссером Олегом Сенцовым, они проходили по одному делу и с одинаковым обвинениям — терроризм. Оба не пошли на сотрудничество со следствием.

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