Активісти у Львові провели акцію на підтримку політв'язня Кольченка

Небайдужі прийшли на акцію з плакатами: “Free Kolchenko”, “З днем народження”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко привітав політв’язня Кольченка з днем народження

Олександр Кольченко — громадський активіст природоохоронних та профспілкових організацій, прихильник анархістських поглядів, антифашист, учасник проукраїнських протестів у Криму весни 2014 року.

16 травня 2014 року у Сімферополі його арештували ФСБ Росії за звинуваченням у підпалі офісів “Єдиної Росії” і “Російської общини Криму” та підготовці вибуху біля меморіалу Вічного вогню. Того ж місяця його вивезли до Росії у Ростов-на Дону.

На судових засіданнях Кольченко був разом із режисером Олегом Сенцовим, вони проходили по одній справі і з однаковим звинуваченням — тероризм. Обоє не пішли на співпрацю зі слідством.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фільм про Сенцова отримав відзнаку на кінофестивалі у Будапешті