Активисты возле КГГА требовали не расширять дорогу на Голосеевском проспекте

Несколько десятков активистов, одетых в белые халаты, вышли к зданию Киевской городской госадминистрации, чтобы, по их словам, "вылечить" столичную власть от "транспортной истерики". В частности, люди выступали против расширения дороги на Голосеевском проспекте.

"Мы призываем управленцев города принимать решения, направленные на развитие безопасных и экологических способов передвижения по городу и развивать Киев как европейскую столицу", - отметила активистка Мария Сторчило.

После скандирования под КГГА координаторы акции двинулись внутрь здания, где встретились с директором департамента транспортной инфраструктуры Сергеем Майзелем, который сообщил активистам о безопасном решении транспортного планирования в Голосеевском районе.