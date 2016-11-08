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Активисты возле КГГА требовали не расширять дорогу на Голосеевском проспекте

Активисты возле КГГА требовали не расширять дорогу на Голосеевском проспекте

Киев • УНН

 • 11763 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Активисты устроили возле КГГА митинг с требованием не допустить расширения дороги на Голосеевском проспекте до 8 полос непрерывного движения с подземными переходами, передает корреспондент УНН.

Несколько десятков активистов, одетых в белые халаты, вышли к зданию Киевской городской госадминистрации, чтобы, по их словам, "вылечить" столичную власть от "транспортной истерики". В частности, люди выступали против расширения дороги на Голосеевском проспекте.

"Мы призываем управленцев города принимать решения, направленные на развитие безопасных и экологических способов передвижения по городу и развивать Киев как европейскую столицу", - отметила активистка Мария Сторчило.

После скандирования под КГГА координаторы акции двинулись внутрь здания, где встретились с директором департамента транспортной инфраструктуры Сергеем Майзелем, который сообщил активистам о безопасном решении транспортного планирования в Голосеевском районе.

Украинские Национальные Новости

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