Активісти біля КМДА вимагали не розширювати дорогу на Голосіївському проспекті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Активісти влаштували біля КМДА мітинг з вимогою не допустити розширення дороги на Голосіївському проспекті до 8 смуг безперервного руху з підземними переходами, передає кореспондент УНН.
Кілька десятків активістів, одягнених в лікарські халати, вийшли до будівлі Київської міської держадміністрації, щоб, за їхніми словами, "вилікувати" столичну владу від "транспортної істерики". Зокрема, люди виступали проти розширення дороги на Голосіївському проспекті.
"Ми закликаємо управлінців міста приймати рішення, направлені на розвиток безпечних та екологічних способів пересування містом та розвивати Київ як європейську столицю", – зазначила активістка Марія Сторчило.
Після скандування під КМДА координатори акції рушили всередину будівлі, де зустрілися з директором департаменту транспортної інфраструктури Сергієм Майзелем, який повідомив активістам про безпечне вирішення транспортного планування в Голосіївському районі.