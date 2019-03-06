Аграрная партия имеет достаточный потенциал, чтобы в корне изменить систему управления в государстве - эксперты

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Вопросы земли и села способны решить только те политические силы, которые имеют непосредственное отношение к малонаселенным территориям. Только они смогут предложить альтернативный сценарий развития таких населенных пунктов. Главное - четкая и понятная стратегия. Об этом шла речь во время дискуссионной панели при участии ведущих украинских экспертов в области социологии, экономики и политологии, которая состоялась в ходе ХІХ Съезда Аграрной партии Украины, передает УНН.

"Ни одна партия с таким глубинным проникновением в низы - сельские и поселковые структуры, кроме, как Аграрная партия, не в состоянии предложить альтернативный сценарий выхода из этой ситуации. Поэтому именно аграриям надо думать сегодня о том, как реализовать европейский прогрессивный сценарий по отношению к малонаселенным территориям. Иначе поглощения городами будет продолжаться", - отметил политический эксперт Владимир Цыбулько.

Впрочем, эксперт отметил, что "политсила не должна замкнуться исключительно на аграрной сфере": - Партия под названием Аграрная в действительности является христианско-консервативной партией, а это значит, что "вы - партия не только производства, а еще и партия сохранения национальной идентичности".

Обсуждая экономические вопросы, ведущий экономист Михаил Кухар отметил, что сегодня экономика Украины восстанавливается, и есть основания полагать, что так будет продолжаться и в дальнейшем.

Вместе с тем, социологи - менее оптимистичны. Глава правления Украинского института социальных исследований имени А. Яременко Ольга Балакирева отмечает, что на фоне президентских выборов в Украине де-факто начались парламентские гонки, и поэтому сегодня происходит война рейтингов.

"Мы проводим постоянные мониторинговые опросы. Мы имеем сегодня высокий уровень неопределенности, высокий уровень недоверия в нашем обществе. Мы видим, что те ожидания, которые были после революции достоинства, по мнению населения, не оправдываются. Имеем мощный уровень недоверия к политикам, к нашим лидерам, к социальным институтам, власти, к политическим партиям. К сожалению, идет война рейтингов на сегодняшний день", - отметила социолог.

В то же время, Михаил Кухар соглашается, что украинская экономика имеет не более двух-трех лет, чтобы увеличить рост показателей в агросекторе. По его мнению, партийцы-аграрии должны не терять времени, а срочно искать "выход из той мышеловки, который у нас сложился вокруг сценария выхода на рынок земли".

"Есть множество вопросов, оговорок, масса неопределенностей, есть права землевладельцев, есть интересы арендаторов, которые являются основными работодателями и локомотивом отрасли. Но, я надеюсь, что в рядах вашей партии, вы найдете золотую середину и ответ на главный вопрос, от которого зависит самая ожидаемая реформа последних 5 лет", - отметил экономический эксперт.

Скептически по отношению к планам Аграрной партии относительно участия в парламентских гонках отнесся политолог Виктор Небоженко. Мол, отсутствие яркого лидера и сознательный отказ от участия в президентских гонках делает гарантированный проход аграриев в парламент сомнительным.

Виктору Небоженко возразил известный политконсультант Владимир Грановский: "Я верю, что Аграрная партия пройдет в Верховную Раду, вероятность высока, но что для этого нужно?"

По словам Грановского, первое, что нужно для победы и качественной работы фракции в парламенте - партия должна иметь стратегию участия в политической, социальной, культурной жизни страны, а также экономике, выходя за пределы аграрной тематики.

"Принципиальность заявленной позиции, а не компромиссы по любому вопросу", - считает второй составляющей аграриев эксперт.

"Все привыкли к мысли, что село - это ниже, а город - это выше в культурном, инфраструктурном, экономическом смысле слова. Задача Аграрной партии: сделать так, чтобы качество жизни в сельской местности было не ниже, чем в городе", - отметил Владимир Грановский, подчеркивая третью необходимую составляющую - качественный переход от партии уровня ОТО к парламентской политсиле.

Напомним, 5 марта состоялся XIХ очередной Съезд Аграрной партии, где политсила официально заявила об участии в выборах в Верховную Раду, которые должны состояться в октябре 2019 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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