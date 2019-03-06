Аграрна партія має достатній потенціал, аби докорінно змінити систему управління в державі - експерти

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Питання землі і села здатні вирішити лише ті політичні сили, які мають безпосереднє відношення до малонаселених територій. Тільки вони зможуть запропонувати альтернативний сценарій розвитку таких населених пунктів. Головне – чітка та зрозуміла стратегія. Про це йшлося під час дискусійної панелі за участі провідних українських експертів у галузі соціології, економіки та політології, яка відбулася в ході ХІХ З’їзду Аграрної партії України, передає УНН. 

"Жодна партія з таким глибинним проникненням в низи – сільські і селищні структури, окрім, як Аграрна партія, не в стані запропонувати альтернативний сценарій виходу з цієї ситуації. Тому саме аграріям треба думати сьогодні про те, як реалізувати європейський прогресивний сценарій по відношенню до малонаселених територій. Інакше поглинання містами буде продовжуватися", - зазначив політичний експерт Володимир Цибулько.

Утім, експерт наголосив, що "політсила не повинна замкнутися виключно на аграрній сфері": - Партія з назвою Аграрна насправді є християнсько-консервативною партією, а це значить, що "ви - партія не лише виробництва, а ще й партія збереження національної ідентичності".

Обговорюючи економічні питання, провідний економіст Михайло Кухар зауважив, що сьогодні економіка України відновлюється, і є підстави вважати, що так триватиме й надалі.

Натомість, соціологи – менш оптимістичні. Глава правління Українського інституту соціальних досліджень імені О. Яременка Ольга Балакірєва наголошує, що на фоні президентських виборів в Україні де-факто розпочалися парламентські перегони, а тому сьогодні відбувається війна рейтингів.

"Ми проводимо постійні моніторингові опитування. Ми маємо сьогодні високий рівень невизначеності, високий рівень недовіри у нашому суспільстві. Ми бачимо, що ті очікування, які були після революції гідності, на думку населення, не виправдовуються. Маємо потужний рівень недовіри до політиків, до наших лідерів, до соціальних інституцій, влади, до політичних партій. На жаль, відбувається війна рейтингів на сьогоднішній день", - зазначила соціолог.

Водночас, Михайло Кухар погоджується, що українська економіка має не більше двох-трьох років, аби збільшити зростання показників в агросекторі. На його думку, партійці-аграрії повинні не гаяти часу, а терміново шукати "вихід з тої мишоловки, який у нас склався навколо сценарію виходу на ринок землі".

"Є безліч питань, застережень, маса невизначеностей, є права землевласників, є інтереси орендарів, які є основними роботодавцями і локомотивом галузі. Але, я сподіваюся, що в лавах вашої партії, ви знайдете золоту середину і відповідь на головне питання, від якого залежить найочікуваніша реформа останніх 5 років", - наголосив економічний експерт.

Скептично по відношенню до планів Аграрної партії щодо участі у парламентських перегонах поставився політолог Віктор Небоженко. Мовляв, відсутність яскравого лідера та свідома відмова від участі у президентських перегонах робить гарантований прохід аграріїв до парламенту сумнівним.

Віктору Небоженку заперечив відомий політконсультант Володимир Грановський: "Я вірю, що Аграрна партія пройде до Верховної Ради, вірогідність висока, але що для цього потрібно?"

За словами Грановського, перше, що потрібно для перемоги і якісної роботи фракції у парламенті - партія повинна мати стратегію участі в політичному, соціальному, культурному житті країни, а також економіці, виходячи за межі аграрної тематики.

"Принциповість заявленої позиції, а не компроміси з будь-якого питання", - вважає другою складовою аграріїв експерт.

"Всі звикли до думки, що село - це нижче, а місто - це вище в культурному, інфраструктурному, економічному сенсі слова. Завдання Аграрної партії: зробити так, аби якість життя в сільській місцевості була не нижчою, ніж у місті", - зазначив Володимир Грановський, наголошуючи на третій необхідній складовій - якісному переході від партії рівня ОТГ до парламентської політсили.

Нагадаємо, 5 березня відбувся XIХ черговий З’їзд Аграрної партії, де політсила офіційно заявила про участь у виборах до Верховної Ради, що мають відбутися у жовтні 2019 року.

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