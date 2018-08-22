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Аграрии намолотили более 34 млн тонн зерна

Киев • УНН

 • 15779 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине на сегодня сельхозпроизводители собрали около 34,2 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,8 га, что составляет 100% от прогнозируемых площадей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

Аграрии намолотили более 34 млн тонн зерна

Как сообщили в министерстве, на сегодня намолочено озимой пшеницы - 24,4 млн тонн, яровой пшеницы - 659 тыс. тонн, озимого ячменя - 3,1 млн тонн, ярового ячменя - 4,4 млн тонн, ржи - 388 тыс. тонн, овса - 434 тыс. тонн, гороха - 799 тыс. тонн.

Кроме того, собрано около 2,6 млн тонн озимого рапса при урожайности 26,5 ц/га и 94,7 тыс. тонн ярового рапса с 47,0 тыс. га.

Напомним, в Минагрополитики прогнозировали, что урожай зерна в этом году составит более 60 млн тонн.

Украинские Национальные Новости

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