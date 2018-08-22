Аграрии намолотили более 34 млн тонн зерна

Как сообщили в министерстве, на сегодня намолочено озимой пшеницы - 24,4 млн тонн, яровой пшеницы - 659 тыс. тонн, озимого ячменя - 3,1 млн тонн, ярового ячменя - 4,4 млн тонн, ржи - 388 тыс. тонн, овса - 434 тыс. тонн, гороха - 799 тыс. тонн.



Кроме того, собрано около 2,6 млн тонн озимого рапса при урожайности 26,5 ц/га и 94,7 тыс. тонн ярового рапса с 47,0 тыс. га.



Напомним, в Минагрополитики прогнозировали, что урожай зерна в этом году составит более 60 млн тонн.