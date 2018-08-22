Аграрії намолотили понад 34 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні на сьогодні сільгоспвиробники зібрали близько 34,2 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 га, що становить 100% від прогнозованих площ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства, передає УНН.
Як повідомили у міністерстві, на сьогодні намолочено озимої пшениці – 24,4 млн тонн, ярої пшениці – 659 тис. тонн, озимого ячменю – 3,1 млн тонн, ярого ячменю – 4,4 млн тонн, жита – 388 тис. тонн, вівса – 434 тис. тонн, гороху – 799 тис. тонн.
Крім того, зібрано близько 2,6 млн тонн озимого ріпаку при врожайності 26,5 ц/га та 94,7 тис. тонн ярого ріпаку з 47,0 тис. га.
Нагадаємо, у Мінагрополітики прогнозували, що врожай зерна цього року становитиме понад 60 млн тонн.