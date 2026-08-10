Аграрии на оккупированных территориях не могут вывезти зерно из-за отказа перевозчиков — ЦНС

Сельскохозяйственные предприятия на временно оккупированных территориях сталкиваются с проблемами со сбытом и вывозом урожая. Перевозчики отказываются ехать за зерном из-за опасности на маршрутах и риска обстрелов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Сельскохозяйственные предприятия на временно оккупированных территориях все чаще сталкиваются с критическими проблемами со сбытом и вывозом урожая. Фермеры и аграрные предприятия фактически остались один на один с ситуацией, когда перевозчики отказываются ехать за зерном из-за опасности на маршрутах и риска попасть под обстрелы - говорится в сообщении.

По информации Центра, в результате собранное зерно накапливается на складах, поскольку возможности его реализации остаются крайне ограниченными. Впрочем, оккупационная администрация не предлагает реальных решений, оставляя аграриев самостоятельно решать проблему, созданную оккупацией.

Перевозчики отказываются работать на опасных маршрутах. Собранное зерно накапливается на складах без возможности оперативного сбыта. Аграрные предприятия теряют средства, необходимые для дальнейшей работы. Под угрозой оказываются закупка топлива, семян, удобрений и проведение следующей посевной - добавили в ЦНС.

Напомним

На оккупированных территориях аграрные предприятия не выплачивают зарплаты работникам из-за невозможности реализовать продукцию. Россия использует гражданскую логистику в военных целях, что усложняет работу аграриев.