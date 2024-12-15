Агенты "АТЕШ" провели разведку стратегического узла связи рф во владивостоке
Киев • УНН
Партизанское движение "АТЕШ" осуществило разведку 743-го подвижного узла связи рф на горе Седана во владивостоке. Собраны данные о личном составе, оборудовании и транспортных средствах объекта.
Агенты "АТЕШ" провели разведку российского 743-го подвижного узла, расположенного на горе Седана во владивостоке. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Этот узел обеспечивает передачу данных и координацию как военных, так и гражданских служб террористической страны.
743-й узел связи выполняет стратегическую функцию, обеспечивая управление кризисными ситуациями и военную безопасность. Его расположение позволяет обеспечивать связь на больших территориях, даже в сложных условиях, таких как вооруженные конфликты или природные катастрофы.
Агенты "АТЕШ" собрали подробную информацию об объекте, включая данные о личном составе, оборудовании и транспортных средствах, перемещаемых на территории узла.
Вся полученная информация была передана в соответствующие органы.
В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"13 дек. 2024, 04:54 • 105688 просмотров