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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 18535 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 48344 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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07:12 • 91736 просмотра

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АЭС работают без ограничений - Энергоатом

АЭС работают без ограничений - Энергоатом

Киев  •  УНН

 • 13133 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На сегодняшний день все атомные электростанции Украины работают на полную мощность, без ограничений. Об этом сообщили в "Энергоатоме", передает УНН.

"12 ноября 2020 года на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Имеющаяся генерирующая мощность НАЭК "Энергоатом" - 8100 МВт, текущая мощность составляет 8100 МВт. 11 ноября 2020 года энергоблоки АЭС Украины произвели 194,91 млн кВт·ч", - отметили в госкомпании.

В "Энергоатоме" добавили, что на полную мощность работают весь ноябрь. В то же время, по данным Минэнерго, этой мощности не хватает для удовлетворения потребностей потребителей в осенне-зимний период. "Энергоатом" до сих пор должен был уже завершить ремонты остальных энергоблоков и вывести их на мощность. Дефицит атомной электроэнергии сейчас покрывают другими генерациями, включая тепловые.

Ранее УНН сообщал, что "Энергоатом" к осенне-зимнему периоду должен был нарастить 4 млрд кВт·ч выпуска электроэнергии. В госкомпании жалуются на нехватку средств, впрочем напомним, что руководство "Энергоатома" получает зарплаты, которые достигают 10 тыс. долларов и ищут себе пиарщиков на 4 млн грн.

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