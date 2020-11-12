АЭС работают без ограничений - Энергоатом

"12 ноября 2020 года на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Имеющаяся генерирующая мощность НАЭК "Энергоатом" - 8100 МВт, текущая мощность составляет 8100 МВт. 11 ноября 2020 года энергоблоки АЭС Украины произвели 194,91 млн кВт·ч", - отметили в госкомпании.

В "Энергоатоме" добавили, что на полную мощность работают весь ноябрь. В то же время, по данным Минэнерго, этой мощности не хватает для удовлетворения потребностей потребителей в осенне-зимний период. "Энергоатом" до сих пор должен был уже завершить ремонты остальных энергоблоков и вывести их на мощность. Дефицит атомной электроэнергии сейчас покрывают другими генерациями, включая тепловые.

Ранее УНН сообщал, что "Энергоатом" к осенне-зимнему периоду должен был нарастить 4 млрд кВт·ч выпуска электроэнергии. В госкомпании жалуются на нехватку средств, впрочем напомним, что руководство "Энергоатома" получает зарплаты, которые достигают 10 тыс. долларов и ищут себе пиарщиков на 4 млн грн.