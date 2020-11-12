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АЕС працюють без обмежень – Енергоатом

АЕС працюють без обмежень – Енергоатом

Київ • УНН

 • 13141 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. На сьогоднішній день всі атомні електростанції України працюють на повну потужність, без обмежень. Про це повідомили в "Енергоатомі", передає УНН.

"12 листопада 2020 року на атомних станціях України у роботі 10 із 15 енергоблоків. Наявна генеруюча потужність НАЕК "Енергоатом" - 8 100 МВт, поточна потужність становить 8 100 МВт. 11 листопада 2020 року енергоблоки АЕС України виробили 194,91 млн кВт·г", - зазначили у держкомпанії.

В "Енергоатомі" додали, що на повну потужність працюють весь листопад. Водночас, за даними Міненерго, цієї потужності не вистачає для задоволення потреб споживачів в осінньо-зимовий період. "Енергоатом" до цього часу мав вже завершити ремонти решти енергоблоків і вивести їх на потужність. Дефіцит атомної електроенергії нині покривають іншими генераціями, включаючи теплові.

Раніше УНН повідомляв, що "Енергоатом" до осінньо-зимового періоду мав наростити 4 млрд кВт·г випуску електроенергії. У держкомпанії скаржаться на брак коштів, втім нагадаємо, що керівництво "Енергоатома" отримує зарплати, які сягають 10 тис. доларів і шукають собі піарників на 4 млн грн.

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