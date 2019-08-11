Аэропорт Триполи приостановил работу после ракетного обстрела

"Армия Хафтара нанесла ракетный удар по аэропорту "Митига" на севере Триполи. В связи с этим было решено приостановить работу аэропорта на неопределенный срок", - говорится в сообщении правительства национального согласия Ливии.

Это уже второе нарушение перемирия Ливийской национальной армией Хафтара.

Напомним, в районе Триполи возобновились ожесточенные бои.