Аэропорт Триполи приостановил работу после ракетного обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В столице Ливии Триполи после ракетного удара со стороны сил генерала Халифы Хафтара приостановил работу международный аэропорт "Митига". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Армия Хафтара нанесла ракетный удар по аэропорту "Митига" на севере Триполи. В связи с этим было решено приостановить работу аэропорта на неопределенный срок", - говорится в сообщении правительства национального согласия Ливии.
Это уже второе нарушение перемирия Ливийской национальной армией Хафтара.
Напомним, в районе Триполи возобновились ожесточенные бои.