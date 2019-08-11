Аеропорт Тріполі призупинив роботу після ракетного обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У столиці Лівії Тріполі після ракетного удару з боку сил генерала Халіфи Хафтара призупинив роботу міжнародний аеропорт "Мітіга". Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
"Армія Хафтара завдала ракетного удару по аеропорту "Мітіга" на півночі Тріполі. У зв'язку з цим було вирішено призупинити роботу летовища на невизначений термін", — йдеться в повідомленні Уряду національної згоди Лівії.
Це вже друге порушення перемир'я Лівійською національною армією Хафтара.
Нагадаємо, в районі Тріполі поновилися запеклі бої.