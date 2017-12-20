Аэропорт Полтавы стал международным
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Аэропорту Полтавы присвоен статус международного. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря, передает корреспондент УНН.
Решение принято единогласно.
"Поздравляем полтавчан, глава области господин Головко долго боролся за это, и рад, что нам это удалось! Ждем нового мощного игрока на карте аэропортов Украины", - прокомментировал событие в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Напомним, аэропорты смогут свободно устанавливать тарифы и сборы.