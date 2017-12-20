Аэропорт Полтавы стал международным

Решение принято единогласно.

"Поздравляем полтавчан, глава области господин Головко долго боролся за это, и рад, что нам это удалось! Ждем нового мощного игрока на карте аэропортов Украины", - прокомментировал событие в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, аэропорты смогут свободно устанавливать тарифы и сборы.