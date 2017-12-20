Аеропорт Полтави став міжнародним
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Аеропорту Полтави присвоєно статус міжнародного. Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 20 грудня, передає кореспондент УНН.
Рішення прийнято одноголосно.
“Вітаємо полтавчан, очільник області пан Головко довго боровся за це, і радий, що нам це вдалося! Чекаємо нового потужного гравця на мапі летовищ України”, — прокоментував подію у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Нагадаємо, аеропорти зможуть вільно встановлювати тарифи і збори.